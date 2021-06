Bauarbeiter von Stahlträger erschlagen

Es ist der Alptraum auf jeder Baustelle: Ein Arbeiter ist am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr auf einer Baustelle in der Rue des Scillas in Luxemburg-Howald von einem Stahlträger erfasst worden. Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilt, wurde der 29-jährige Mann vom Notarzt an der Unfallstelle behandelt. Kurz nach der Ankunft im Krankenhaus ist er dann nach Polizeiangaben seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Staatsanwaltschaft hat den Mess- und Erkennungsdienst der Polizei mit der Untersuchung des Vorfalls betraut. Die Gruben- und Gewerbeaufsicht hat die Unfallstelle ebenfalls untersucht.

(L'essentiel)