Taxi kracht gegen Luxemburger Reisebüro

Ein spektakulärer Unfall hat sich am späten Montagvormittag in der Hauptstadt ereignet. Gegen 11.30 Uhr kollidierte ein Taxi nach Angaben der Police Grand-Ducale mit einem Pkw. Das Taxi wurde durch den Aufprall gegen die Fassade eines Hauses geschleudert, in dessen Erdgeschoss sich ein Reisebüro befindet. Wie die Polizei mitteilt, kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon: Es wurde niemand verletzt.

(sw/L'essentiel)