Schwere Verbrennungen nach Arbeitsunfall

Bei der Ausführung von Fixierarbeiten kam es am Mittwoch auf einer Baustelle in Bridel zu einer Verpuffung freigesetzter Gase infolge derer ein Arbeiter lebensgefährliche Verbrennungen erlitt. Das Unfallopfer wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Zur weiteren Behandlung wird der Verletzte in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen in Deutschland verlegt.

Der Mess- und Erkennungsdienst versucht die Ursache für den folgenschweren Arbeitsunfall in Zusammenarbeit mit der Spurensicherung zu ermitteln.

(L'essentiel)