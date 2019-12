Polizei findet gestohlenen Pkw in Frankreich

In der Schengener Route du Vin wurde am Montag gegen 17.45 Uhr ein Pkw gestohlen. Der Eigentümer hatte den Zündschlüssel stecken lassen. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt, führte eine unverzüglich eingeleitete Fahndung zum Erfolg, da auch die französische und deutsche Polizei in Kenntnis gesetzt wurde: Das gestohlene Auto wurde im Frankreich gefunden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

(L'essentiel)