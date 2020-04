76-​​Jährige stirbt bei Hausbrand in Petingen

In Petingen ist in der Nacht auf Montag ein Haus in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte gegen 2.45 Uhr aus. Wie das CGDIS am Montag mitteilt ist das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen.

Zunächst hatte die Feuerwehr angegeben, dass sich durch das Feuer eine 76 Jahre alte Frau verletzt hat. Am Montagmorgen folgte jedoch die traurige Mitteilung, dass sie an ihren Verletzungen gestorben ist.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen und zu verhindern, dass es sich auf die Nachbargebäude ausbreitet. Neben der Mannschaft aus Petingen rückten auch die Feuerwehren Differdingen, Düdelingen, Käerjeng und Belval aus. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, die Staatsanwaltschaft beantragte eine Autopsie. Nach Angaben der Polizei ist das Haus durch den Brand unbewohnbar geworden.

(L'essentiel)