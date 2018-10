Police Grand-​​Ducale verhaftet Sprayer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Drei junge Männer wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Police Grand-Ducale verhaftet, weil sie eine Autobahnbrücke in Esch/Alzette mit Tags beschmiert hatten. Als die Polizei am Tatort eintraf, flohen die Täter.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten zwei der Männer dingfest machen. Ein dritter wurde wenig später in einem Gebüsch gefunden. Weil jeder der «Künstler» seine Sprayer-Itensilien bei sich hatte, bestand kein Zweifel, dass sie die Tat verübt hatten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Gegenstände beschlagnahmt und eine Geldstrafe ausgesprochen.

(sw/L'essentiel)