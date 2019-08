Baggerfahrer verletzt kleines Kind in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Unfall zwischen einem Bagger und einem Auto ereignete sich an diesem Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr am Boulevard Kaltreis in Bonneweg, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Als der Baggerfahrer ein anderes Fahrzeug vor ihm bemerkte, trat er auf die Bremse, wodurch sich Teile seiner schweren Ladung bestehend aus Eisenplatten verselbstständigten. Dabei fielen sie auf das Dach des anderen Autos, wodurch ein Kleinkind verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte es zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus, ein Unfallprotokoll wurde erstellt.

(L'essentiel)