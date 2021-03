Fahrradfahrer muss 300 Euro Strafe zahlen

Ein Radfahrer, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr auf der Avenue Marie-Thèrèse in Luxemburg-Stadt unterwegs war, wurde von der Polizei mit einem Bußgeld in Höhe von 300 Euro belegt. Der Mann hatte gegen die Ausgangssperre zwischen 23 Uhr bis 6 Uhr verstoßen. Darüber hinaus fiel ein Alkoholtest positiv aus.

Gegen 1.50 Uhr kontrollierte die Polizei auf dem Differdinger Boulevard Emile Krieps ein Auto. Der Fahrer versuchte daraufhin mehrmals zu flüchten. Er und seine Beifahrer wurden ebenfalls wegen der Missachtung der Ausgangssperre zur Kasse gebeten. Weil der Fahrer betrunken war, musste er seinen Führerschein abgeben.

In Ulflingen fiel der Polizei ein Auto auf, das in Schlangenlinien über die Grand-Rue gesteuert wurde. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen. Allen wurde ein Bußgeld wegen der Ausgangssperre aufgebrummt. Bei der Kontrolle des Fahrers bemerkten die Beamten auch einen starken Alkoholgeruch. Gegen ihn wurde letztendlich ein vorübergehendes Fahrverbot verhängt.

(L'essentiel)