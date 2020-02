Fahrer muss aus Autowrack geschnitten werden

In der Gemeinde Consdorf, genauer gesagt in Scheidgen auf dem CR118, hat ein Autofahrer am Samstag gegen 19 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum am Straßenrand gekracht. Das teilt die Police Grand-Ducale am Sonntag mit.

Das Auto wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass der Mann darin eingeklemmt wurde und sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien konnte. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät anrücken, um den verletzten Fahrer aus seiner Lage zu befreien. Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)