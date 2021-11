Junge Frau wird auf offener Straße beraubt

Am Dienstag ist eine Frau in Luxemburg-Stadt am Nachmittag überfallen worden, wie die großherzogliche Polizei am Mittwoch mitteilt. Demnach hielt die junge Frau in der Rue de Strasbourg 30 Euro in der Hand als sich plötzlich ein Mann näherte und ihr das Geld aus der Hand riss und flüchtete.

Nach Polizeiangaben war der Täter etwa 1,80 Meter groß, trug eine weiße Kappe und einen schwarzen Pullover.

(L'essentiel)