Motorrad-​​Dealer baut Unfall nach waghalsiger Flucht

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht auf Dienstag in der Rue Dernier Sol bei einem Sturz schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Dem Sturz voraus ging eine waghalsige Flucht durch Bonneweg. Der Fahrer des Motorrads war zuvor einer Polizeistreife auf dem Gelände einer Hilfeeinrichtung in der Route de Thionville aufgefallen. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln fuhr er zunächst Richtung Rocade de Bonnevoie, dort wendete er sein Gefährt erneut um wieder in Richtung Route de Thionville davonzurasen. Seine Flucht führte ihn durch mehrere Straßen des Hauptstadtviertels.

In der Rue Dernier Sol versuchte er dann entgegen der Fahrtrichtung an einer entgegenkommenden Streife vorbeizufahren. Seine Flucht endete hier allerdings abrupt an der Bordsteinkante. Die Beamten leisteten dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Krankenwagens erste Hilfe. Einen Ausweis hatte der Motorradfahrer nicht bei sich, dafür fanden die Beamten bei einer Durchsuchung seiner Sachen ein Handy, Bargeld und Drogen. Die Polizei beschlagnahmte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft neben den Gegenständen auch das Motorrad.

(L'essentiel)