Zwei Fahrzeuge brennen in einer Nacht ab

Wenige Kilometer voneinander entfernt sind südlich von Luxemburg-Stadt in der Nacht auf Donnerstag zwei Fahrzeuge abgebrannt. Eine Streife der Police Grand-Ducale entdeckte, dass in der Rue Gaessel in Hesperingen gegen 0.50 Uhr starker Rauch aufstieg. Als sich die Beamten dem Ursprungsort näherten, stellten sie fest, dass dort der hintere Teil eines Lieferwagens in Flammen stand. Die Polizisten griffen zum Feuerlöscher und dämmten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr ein.

In Roeser brannte gegen 1.35 Uhr ein Auto, dass auf einem öffentlichen Parkplatz in der Rue de Bivange abgestellt worden war. Auch hier konnte die alarmierte Feuerwehr das Feuer rasch löschen.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt, es entstand allerdings ein hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt. Nach ersten Ermittlungen schließen die zuständigen Beamten Brandstiftung nicht aus.

(sw/L'essentiel)