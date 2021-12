Frau schlägt Kollegin mit einem Glas ins Gesicht

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist der Streit zwischen zwei Kolleginnen eines Lokals in der rue Dicks in Luxemburg-Stadt eskaliert. So sehr, dass eine der beiden Frauen ihrer Kollegin gegen drei Uhr morgens mit einem Glas ins Gesicht geschlagen habe, wie die großherzogliche Polizei am Montagvormittag mitteilt.

Nach Polizeiangaben erlitt die Frau bei dem Angriff schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Täterin an.

(L'essentiel)