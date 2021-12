Einbrecher im Raum Ingeldorf auf der Flucht

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind nach einem Einbruch in Ingeldorf am Montagabend auf der Flucht, wie die Polizei am Montagabend mitteilt. Die beiden Männer sind ca. 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Beide tragen offenbar dunkle Kleidung, die laut Polizei auch verschmutzt sein könnte.

Die Beamten warnen davor in der Gegend um Ingeldorf Anhalter mitzunehmen. Wer zweckdienliche Hinweise zu den gesuchten Personen hat, soll den Notruf 113 wählen.

(l'essentiel)