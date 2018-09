Diebin zapft sich Bier und klaut aus Wirtshauskasse

Eine Diebin hat am Mittwochnachmittag einen Coup in einem Restaurant in Rombach-Martelange gelandet. Die Frau ging in das Gasthaus auf der Route de Bigonville, das zu diesem Zeitpunkt eigentlich geschlossen war, und fragte, ob sie die Toilette benutzen dürfe. Als ihr dies gewährt wurde, ging sie an die Bar und zapfte sich erstmal ein Bier.

Anschließend durchwühlte sie die Schränke und räumte die Wirtshauskasse leer. Mit einer größeren Bargeldsumme in der Tasche machte sich die Diebin durch den Hintereingang aus dem Staub. Laut Angaben der Polizei war die Täterin ungefähr 30 Jahre alt, von kräftiger Statur. Sie trug ein rosafarbenes Kleid und hatte ihre blonden Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden.

(L'essentiel)