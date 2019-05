Schwarzer Rauch und Feuer in Esch/Alzette

[Feier zu Esch-Uelzecht] Um 17.30 krut den 112 eng ronn 20 Appeller dat zu Esch an der rue Joseph Kieffer eng Hal géif... Gepostet von CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours am Sonntag, 12. Mai 2019

Flammen und eine riesige, schwarze Rauchwolke waren am Sonntagnachmittag in Esch/Alzette zu sehen. In der Nähe des centre du contrôle technique stieg ab etwa 17.40 Uhr schwarzer Rauch auf. Ein Leserreporter, der sich an L'essentiel wendete, sagte er habe eine «laute Explosion» gehört, bevor die Anlage zu brennen anfing.

Kurz vor 18 Uhr bestätigte die Polizei, dass ein Feuer «in einem Hangar» ausgebrochen sei in dem Produkte eines portugiesischen Lebensmittelgeschäfts gelagert werden. Die Feuerwehrleute rückten mit sechs Einsatzwagen an und konnten die Flammen innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle bringen. Die Einsatzleute waren gegen 18.10 Uhr noch vor Ort, um die Brandstelle zu sichern.

Der Besitzer des Hangars, der vom Leserreporter kontaktiert wurde, erklärte Berichten zufolge, dass er keine Gefahrstoffe gelagert hatte. Der Ursprung des Explosionsgeräuschs und des Feuers sind noch ungeklärt.

Feu d‘envergure en cours à Esch-sur-Alzette. Appel est fait à la population de garder portes et fenêtres fermées en raison du fort dégagement de fumée pic.twitter.com/aYqyhTHoQ1 — CGDIS (@CGDISlux) 12 mai 2019

(L'essentiel)