Elf Männer schlagen Festivalbesucher zusammen

Ein Besucher des Musikfestivals in Hosingen wurde in der Nacht auf Samstag regelrecht von einem Schlägertrupp verfolgt. Gegen 2 Uhr schlugen vier Männer zum ersten Mal auf den Besucher ein. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, ist dem Angriff eine verbale Auseinandersetzung mit einem der Männer vorausgegangen.

Etwas abseits des Festivalgeländes kam es gegen 2.15 Uhr zum zweiten Angriff: Dieses Mal hatten es insgesamt elf Männer auf den Besucher abgesehen, die ihn, seine Frau und ein befreundetes Paar mit Schlägen traktierten. Zu diesem Zeitpunkt traf die Polizei ein und löste das Handgemenge auf.

Auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Fußballplatzes schlug der Unbekannte – wieder in Begleitung zahlreicher weiterer junger Männer – jedoch erneut zu. Die beiden Paare trugen aufgrund der Angriffe Verletzungen davon. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Augenzeugen. Sämtliche zweckdienliche Hinweise gehen an die Polizeidienststelle Ulflingen (Tel: 2448-71000).

(sw/L'essentiel)