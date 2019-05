Vater sperrt eigene Familie in Wohnung ein

Eine junge Frau kam am Sonntagnachmittag in die Polizeistation in Esch und meldete, dass sie und zwei weitere Familienmitglieder vom Vater in einem Raum der Wohnung eingesperrt worden waren. Der Vater soll die Tür des Zimmers mit einer Waffe bewacht haben. Schließlich habe er nachgegeben und die Familienmitglieder wieder herausgelassen.

Vor Ort konnten die Polizisten eine Waffe sowie Munition sicherstellen. Der Vater wurde der Wohung verwiesen und festgenommen.

(L'essentiel)