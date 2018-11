Betrüger geben sich als Creos-​​Mitarbeiter aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie der luxemburgische Betreiber von Stromnetzen und Erdgasleitungen Creos mitteilt, sind derzeit Betrüger in Luxemburg-Stadt unterwegs. Sie geben sich als Mitarbeiter des Stromanbieters aus, um in Häuser und Wohnungen zu gelangen. Sie geben an, Zählerstände ablesen zu müssen. Creos bittet die Bevölkerung darum, auf die Merkmale echter Mitarbeiter zu achten:

• Creos-Mitarbeiter tragen blaue Jacken mit dem Logo des Unternehmens. • Sie sprechen Luxemburgisch. • Sie verfügen über einen Ausweis der Firma, den sie auf Wunsch des Kunden vorzeigen müssen. • Creos-Mitarbeiter sind immer alleine unterwegs und haben nie weitere Personen bei sich. • Sie erfragen nur den Zugang zu den Räumen, die relevant für sie sind (Keller, Garage, Heizungsräume).

(sw/L'essentiel)