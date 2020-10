Polizei stellt 700 Gramm Drogen und Bargeld sicher

Im Zuge einer groß angelegten Drogenoperation hat die Polizei am Montag fünf junge Männer im Süden Luxemburgs festgenommen. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch weiter mitteilt, stellte sie bei drei Hausdurchsuchungen zudem 700 Gramm Drogen sowie tausende Euro Bargeld sicher.

Nach Polizeiangaben stehen die fünf verhafteten Männer im Verdacht, in der Region Petingen und Belval sowie im französischen Rédange Drogen an Minderjährige verkauft zu haben. Demnach seien die Ermittlungen, die bereits mehr als ein Jahr andauern, in den vergangenen sechs Monaten intensiviert worden.

Bereits am Montag hat ein Leser ein Video geschickt, auf dem Spezialeinheiten der großherzoglichen Polizei zu sehen sein sollen, die einen Drogenhändler in der Nähe von Beles verhaften.

(fl/L'essentiel)