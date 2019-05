Mehrere Einbrüche und Diebstähle in einer Nacht

Diebe haben seit dem Wochenende gleich mehrfach im Großherzogtum zugeschlagen: So wurde übers Wochenende in ein Haus in Bartringen, in welchem sich auch Bürogebäude befinden, eingebrochen. Die Täter waren mit Einbruchswerkzeug zugange.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde dann erneut in ein Bürogebäude in Allerborn eingebrochen. Hierbei beschädigten die Einbrecher eine Seitentür, um ins Gebäude zu gelangen. Geschäft und Büro wurden durchwühlt und der Inhalt eines Geldschrankes sowie zwölf Motorsägen der Marke Husqvarna entwendet. Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, fragwürdige Anzeigen über solche Motorsägen im Internet zu melden.

Mehrere Heizkörper gestohlen

Am Montagmorgen kam ein Hausbewohner in Differdingen von einem Spaziergang mit seinem Hund zurück. Er musste feststellen, dass in der Zwischenzeit jemand in seine Wohnung eingebrochen war. Auch in Schifflingen wurde heute Morgen in eine Wohnung eingebrochen. In Rollingen wurden bei einem Einbruch in ein Haus gleich mehrere Heizkörper entwendet.

Zudem wurde in der Nacht auf Montag ein weißer Lieferwagen der Marke Renault, Modell Trafic, mit dem luxemburgischen Kennzeichen KU4589 (L) gestohlen. Der Wagen stand in der ZAC Hahneboesch auf dem Parking Stade Jos Haupert. Am Morgen fand der Fahrer des Autos nur noch Glassplitter seiner Fensterscheibe auf dem Parkplatz vor.

(L'essentiel)