Fahrschüler auf Motorrad wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr in Bettemburg während einer Fahrschul-Fahrt in einen Unfall verwickelt. Er fuhr aus der Stadt Richtung Peppingen, gefolgt von dem Auto des Fahrlehrers, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor.

Der Schüler rutschte auf der nassen Fahrbahn aus und traf dann auf ein Schild. Schließlich landete er im Graben und erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Nach der Behandlung vor Ort wurde er ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)