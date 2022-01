Busfahrer von drei Männern attackiert und verletzt

Drei junge Männer haben am Dienstagabend gegen 21 Uhr einen Busfahrer am Busbahnhof im Boulevard Kennedy in Esch/Alzette angegriffen und verletzt. Wie die großherzogliche Polizei am Mittwochmittag mitteilt, flüchteten die bislang unbekannten Täter nach der Tat in Richtung Gemeindeplatz.

Der Busfahrer musste von den Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Beteiligten war nach Polizeiangaben von großer und schlanker Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Lacoste-Mütze und eine khakifarbene Jacke. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

(L'essentiel )