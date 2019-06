15-​​Jähriger wird seit zwei Tagen vermisst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale sucht nach Calvin Thein. Der 15 Jahre alte Junge wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Er besuchte an diesem Tag noch die Schule in Petingen und war zuletzt bei einem Mitglied seiner Familie in Tetingen.

Calvin ist 1,73 Meter groß und schlank. Er ist Brillenträger und trägt zurzeit seine Haare kurz rasiert. Zu seiner Kleidung liegen der Polizei keine Informationen vor. Die Polizei Differdingen nimmt zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 24453-1000 entgegen.

(sw/L'essentiel)