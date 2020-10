Biker stirbt nach Frontalcrash auf A4

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Motorradfahrer bei Leudelingen an der Auffahrt zur Autobahn A4 frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Der schwer verletzte Biker wurde von den Rettungskräften umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch einige Stunden später seinen Verletzungen erlag.

Der Autofahrer erlitt einen Schock und trug lediglich leichte Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei wurde mit weiteren Ermittlungen betraut. Die Polizei bittet Zeugen, die zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang mitteilen können, um Mithilfe (Telefon: (+352)244501000 oder per E-Mail: police.esch@police.etat.lu).

(L'essentiel)