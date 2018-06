Unfall in Kopstal – Rettungshelikopter vor Ort

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der N12 bei Kopstal ein Unfall ereignet. Der Rettungshelikopter der Air Rescue war vor Ort, die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Wie die Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel mitteilte, hat einer der Fahrer die Vorfahrtsregelung an der Stelle missachtet. Durch die Kollision wurde eines der Autos in einen Lkw gedrückt.

Durch den Unfall verletzten sich vier Personen. Drei kamen mit leichten Blessuren davon und wurden lediglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die vierte Person brach sich ein Bein.

An der Unfallstelle waren auch Rettungskräfte aus Steinfort, Mamer, und Ettelbrück sowie die Polizei im Einsatz.

(sw/L'essentiel)