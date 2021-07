Polizei sucht nach Verfolgungsjagd Zeugen

Die großherzogliche Polizei sucht Zeugen und Geschädigte einer Verfolgungsjagd von Freitag, den 11. Juli, zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, sei es bei der Verfolgung eines grünen Audi mit luxemburgischen Kennzeichen zu mehreren Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gekommen.

So habe der Fahrer des Wagens auf seiner Flucht von Grundhof über Moerstroff und Dillingen nach Beaufort unter anderem in unübersichtlichen Kurven überholt und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Auf einem Parkplatz habe die Polizei den Wagen später aufgefunden – allerdings ohne Fahrer.

Die Polizei bittet nun alle Verkehrsteilnehmer, die durch das flüchtige Fahrzeug in Bedrängnis oder Gefahr geraten sind – unter anderem ein Fahrradfahrer, der dem Auto in Moestroff ausweichen musste –, sich bei der Polizeidienststelle Echternach per Telefon (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail (police.echternach@police.etat.lu) zu melden.

(L'essentiel)