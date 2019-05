Police Grand-​​Ducale stellt 69 Autos auf den Kopf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg eine große gemeinsame Polizeiaktion gegen den Drogenhandel durchgeführt. Der Luxemburger Zoll und die Police Grand-Ducale führten die Kontrolle mit 40 Beamten an der A6 an der Aire de Capellen durch.

Insgesamt wurden 69 Fahrzeuge und etwa 100 Personen auf dem Rastplatz kontrolliert. Die Beamten beschlagnahmten rund 120 Gramm Cannabis und geringe Mengen anderer Rauschmittel. Bei dem Manöver gingen der Polizei auch zwei betrunkene Fahrer ins Netz. Sie mussten ihren Führerschein abgeben.

(L'essentiel)