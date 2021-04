Polizei hat auf A3 drei Männer mit Waffe gestellt

Die Polizeimeldung liest sich wie eine Szene aus einem Actionfilm – und sie endet für die drei Männer, die gestern Luxemburg unsicher gemacht haben, und sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert haben, ebenfalls wie im Kino: in einem Unfall und in Handschellen. Wie sich herausstellen sollte, waren die Männer ohne Führerschein, dafür mit geklauten Nummernschildern, gestohlenem Benzin und einer Luftdruckpistole im Wagen unterwegs.

Gegen 10.45 Uhr wurde der Polizei am Donnerstag demnach ein Wagen gemeldet, der auf der A31 in Frankreich unterwegs war, und aus welchem eine mögliche Pistole vorgezeigt wurde. Der Wagen soll zwischenzeitlich auch auf der A3 nach Luxemburg-Stadt gesehen worden sein.

Wie die großherzogliche Polizei am Freitag mitteilt, konnte eine Streife das Fahrzeug mit drei Insassen in Höhe der Raststätte «Aire de Berchem» auf der A3 in Richtung Luxemburg verfolgen. Trotz dichtem Verkehr habe der Fahrer versucht, mit Vollgas und risikoreichen Fahrmanövern zu entkommen. Nach der Verfolgung über den Verteilerkreis A1/A6 und das Cessinger Kreuz, habe der Fahrer kurz vor der Auffahrt Livingen die Kontrolle über den Wagen verloren und ein überholendes Fahrzeug gerammt. Das flüchtige Fahrzeug sei hierbei sowohl gegen die kalifornische Mauer als auch gegen die Leitplanken der rechten Fahrbahnseite geprallt.

Diverse Strafanzeigen

Die drei Insassen, die alle offenbar unverletzt blieben, wurden festgenommen, die Luftdruckpistole im Wagen sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass an dem im Ausland gemeldeten Fahrzeug luxemburgische Kennzeichen angebracht waren, die in der vorherigen Nacht in Frankreich gestohlen worden waren. Außerdem war der Wagen am Morgen durch den Diebstahl von Treibstoff an einer Tankstelle in Düdelingen aufgefallen. Der Fahrer sei zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und wegen den diversen Zuwiderhandlungen Strafanzeige erstattet.

Der Fahrer aus dem ersterwähnten Unfallfahrzeug wurde später mit leichten Verletzungen zwecks medizinischer Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

