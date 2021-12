Fußgängerin in Hagen angefahren – Lebensgefahr

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Rue Principale in Hagen von einem Auto erfasst worden. Die Frau erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen, wie die Police am Freitag mitteilt. Der Autofahrer habe noch versucht, der Passantin auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Der Wagen prallte anschließend gegen eine Hauswand.

Die schwer Verletzte kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallfahrer erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang soll nun vom Mess- und Erkennungsdienst der Polizei ermittelt werden.

