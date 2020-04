Betrunkener Fahrer kracht in eigenes Haus

Auch wenn durch die Corona-Pandemie auf den Straßen Luxemburgs weitaus weniger los ist, als sonst, heißt das nicht, dass die Polizei weniger Arbeit mit betrunkenen Fahrern hat.

Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 18.15 Uhr im Norden des Landes, in Weiswampach. Dort hatte ein Fahrer, der zu tief ins Glas geschaut hatte, ein geparktes Fahrzeug und Verkehrsschilder gerammt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete er. Eine Streife machte den Unfallfahrer jedoch wenig später ausfindig. Die Polizei kassierte den Führerschein ein und zog das Auto aus dem Verkehr.

In Beckerich setzte sich ein Mann in das Auto seiner Familie und unternahm eine Spritztour. Bei seiner Rückkehr verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in das eigene Haus. Die angerückte Polizei stellte fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Gegen 21 Uhr entdeckte eine Polizeistreife in Luxemburg einen Fahrer, der in Schlangenlinien auf der Rue du Laboratoire unterwegs war. Weil auch er betrunken war, musste er seinen Führerschein abgeben.

(jw/L'essentiel)