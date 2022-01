Fußgänger wird angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde am Montagabend in der Rue d'Arlon in Mersch von einem Auto angefahren, als er die Straße überquerte. Das teilte die Police Grand-Ducale am Dienstag mit.

Das Opfer wurde zunächst vor Ort versorgt, bevor es für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es wurde ein Protokoll erstellt, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

(L'essentiel)