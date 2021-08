Isabelle (16) wird seit dem 30. Juli vermisst

Die 16-jährige Isabelle Morby wird seit dem 30. Juli vermisst. Sie wurde zuletzt am vergangenen Freitag um 14 Uhr in der Avenue Victor-Hugo in Limpertsberg gesehen.

Nach Angaben der Polizei könnte sie sich im Süden des Landes aufhalten. Wer Informationen über den Aufenthaltsort der 16-Jährigen hat, kann sich bei der Police Grand-Ducale unter der Notrufnummer 113 melden.

(L'essentiel)