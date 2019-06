Dieb entwendet viel Geld... und Erfrischungen

Ein Bewohner in der Rue Michel Rodange bemerkte am Donnerstagmorgen, dass in der Nacht jemand in sein Haus eingedrungen war. Der oder die Täter sind zwischen 1.30 Uhr und 5.15 Uhr womöglich durch ein offenstehendes Fenster im ersten Stock ins Innere gelangt. Dabei wurde eine größere Geldsumme gestohlen, nach der Tat verließen der oder die Täter das Haus wieder durch die Eingangstür und ließen diese offenstehen.

Wiederholungstäter?

In derselben Nacht gelangten Täter wohl auf dieselbe Weise – durch ein offenstehendes Fenster im ersten Stock – in ein Haus in der Rue Dr. Michel Welter. Auch hier verließen die Diebe den Tatort im Anschluss wieder durch die Eingangstür und ließen diese offen. Die Tat müsste sich zwischen 1.30 Uhr und 3.15 Uhr ereignet haben. Diesmal entwendeten der oder die Täter Geld aus einer Brieftasche und ließen Getränke aus dem Kühlschrank mitgehen.

(L'essentiel)