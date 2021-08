Raser brettert mit 233 km/h nach Esch

Auch wenn auf der A4 in den Abendstunden meist freie Fahrt garantiert ist, sollten Autofahrer das Gaspedal nicht bis zum Anschlag durchtreten. Am Montagabend wollte es ein Raser aber offensichtlich wissen und war gegen 23 Uhr mit bis zu 233 Stundenkilometern auf der A4 in Richtung Esch/Alzette unterwegs.

Die Polizeibeamten bei der Geschwindigkeitsmessung staunten nicht schlecht und starteten eine Verfolgungsjagd in Richtung Esch. Dort konnten die Beamten den Fahrer schließlich stoppen. Der Führerschein wurde sofort eingezogen.

(L'essentiel)