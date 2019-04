Luxemburger Polizei deckt Zuhälter-​​Ring auf

Zwei in Luxemburg gesuchte, mutmaßliche Zuhälter und Menschenhändler konnten dank einer grenzüberschreitenden Polizeiaktion am Dienstag vergangener Woche bei einer Razzia in einem Trierer Bordell festgenommen werden. Das teilt die Police Grand-Ducal am heutigen Mittwoch mit. Ein dritter Verdächtiger sei bereits im Oktober vergangenen Jahres in Luxemburg festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden.

Die Luxemburger Kriminalpolizei hatte die deutschen Kollegen um Rechtshilfe ersucht, da sie die beiden noch gesuchten Männer jenseits der Grenze vermutete. Die mutmaßlichen Straftäter müssten sich nun vor der hiesigen Justiz verantworten, heißt es in der Mitteilung weiter. Nähere Angaben zu dem Fall kann die Pressestelle auf Nachfrage von L'essentiel nicht machen.

(sw/L'essentiel)