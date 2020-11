E-​​Rollerfahrer verursacht Unfall und schlägt zu

An einer Bushaltestelle in der Schifflinger Rue de Noertzange ist am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr eine Situation völlig eskaliert. Eine Person, die aus einem Bus ausgestiegen war, wurde vom Fahrer eines Elektrorollers angefahren. Der Unfallverursacher geriet darauf derart in Rage, dass es zu einer Rangelei kam und er dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug.

Wie die Police Grand-Ducale berichtet, setzte sich der Betroffene in der Folge zur Wehr und steiß den Angreifer von sich. Im Gerangel fielen die Streithähne zu Boden. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, seine Jacke beschädigt. Der E-Rollerfahrer ergriff schließlich die Flucht in Richtung Kayl. Die Polizei konnte ihn bisher noch nicht ausfindig machen.

