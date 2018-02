Fahrer rast mit 142 Sachen durch Tunnel

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den Tunneln des Landes gilt Tempo 90. Das ist noch nicht bis zu jedem durchgedrungen - oder wird gerne ignoriert. Am Sonntagabend kontrollierte die Police Grand-Ducale auf der A7 am Tunnel Gousselerbierg - besonders bei einem Fahrer lohnte sich die Aktion. Gegen 18.50 Uhr wurde dieser mit satten 142 km/h geblitzt. Er durfte als Belohnung seinen Führerschein direkt abgeben und erhält nun eine Strafanzeige.

Später am Abend musste die Polizei in Ingeldorf einen Autofahrer verfolgen, der vor einer Kontrolle flüchtete. Kurz vor 24 Uhr wollten die Beamten den Mann aus dem Verkehr ziehen. Dieser gab jedoch sogleich Vollgas und machte sich mit hoher Geschwindigkeit durch die Route d'Ettelbruck Richtung Diekirch aus dem Staub.

Aufgrund der riskanten Fahrweise des Rasers verloren die Beamten den Sichtkontakt. Doch nur wenig später trafen sie ihn in der Rue Laduno an. Dort war er mit seinem Wagen in einen Unfall verwickelt. Der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken und ist seinen Führerschein erst einmal los.

(L'essentiel)