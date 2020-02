Auto knallt gegen umgestürzten Baum

In der Nacht auf Dienstag krachte auf der CR 134 bei Beyren ein Mann mit seinem Auto gegen eine umgestürzte Eiche. Er fuhr gegen drei Uhr auf der Straße in Richtung Schuttringen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrer sei durch den Aufprall verletzt worden und musste in eine Klinik gebracht werden.

Wie der CGDIS am Dienstag mitteilte waren an dem Einsatz eine Ambulanz aus Remich, sowie Feuerwehrleute aus Flaxweiler beteiligt. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Straßenbauverwaltung («Ponts et Chausées») räumten die Feuerwehrleute aus Flaxweiler die Straße. Gegen 5 Uhr war die Straße wieder befahrbar.

(L'essentiel)