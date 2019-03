Unfallstelle auf der A4 ist geräumt

Artikel per Mail weiterempfehlen

A4 Kreuz Cessange Unfall mit mehreren Fahrzeugen, rechter Fahrstreifen blockiert, 7 km Stau #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) March 7, 2019

Wie der ACL meldet, hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall auf der A4 in Richtung Luxemburg-Stadt kurz vor dem Zessinger Kreuz ereignet. Mehrere Fahrzeuge sollen in den Crash involviert gewesen sein, der rechte Fahrstreifen war blockiert.

Die Rückstau zog sich zwischenzeitlich auf eine Länge von rund sieben Kilometern. Gegen Mittag war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

(L'essentiel)