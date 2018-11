Video zeigt heftigen Crash in Luxemburg

Ein heftiger Unfall hat am Donnerstagmittag gegen 12.50 Uhr den Verkehr auf der A6 in Fahrtrichtung Belgien zum Erliegen gebracht. Es krachte zwischen dem Gaspericher und Zessinger Kreuz aus noch ungeklärter Ursache, nachdem ein Autofahrer die Kontrolle verlor und mit der Betonbarriere in der Fahrbahnmitte kollidierte. Ein Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachte ebenfalls in den Unfallwagen. Auch ein Lkw war in das Unfallgeschehen involviert, bei dem eine Frau verletzt wurde.

A6 Zwischen Kreuz Gasperich und Kreuz Cessange Unfall mit mehreren Fahrzeugen, zwei Fahrstreifen blockiert, 1,5 km Stau, Gasse... #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 22, 2018

Der Verkehr kam zunächst zum Erliegen, weil die involvierten Fahrzeuge die Fahrbahn versperrten und staute sich zwischenzeitlich mehrere Kilometer bis Höhe Kirchberg zurück. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt und der Verkehr wieder freigegeben.

A6 Zwischen Kreuz Gasperich und Kreuz Cessange Unfallstelle geräumt #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 22, 2018

(L'essentiel)