Teenager wird seit 17. Dezember vermisst

Georges Shanon Tchabo Lako wird vermisst. Der 14-Jährige wurde zuletzt am 17. Dezember um 7.20 Uhr gesehen, wie die Police Grand Ducale am Mittwoch mitteilt. Der Vermisste ist nach Polizeiangaben etwa 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur. Er spricht Französisch und Englisch.

Zuletzt trug er weiße Schuhe, eine weiße Jogginghose, eine Joggingjacke mit weißer Weste, sowie eine silberne Brille. Zudem hat er ein Nasenpiercing sowie Ohrringe an beiden Ohren.

Die Polizei bittet um zweckdienlichen Hinweise an das Kommissariat Gare/Hollerich unter der Telefonnummer (+352) 244 44 1000 oder per E-Mail an: police.gare@police.etat.lu

(L'essentiel)