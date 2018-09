20 Studenten müssen nach Brand umziehen

Großeinsatz der Feuerwehr in Esch! Am Montagnachmittag mussten die Rettungskräfte gegen 13.15 Uhr in die Rue de Canal ausrücken. Dort brannte es in einem Dachstuhl eines im Bau befindlichen Hauses. «Das Feuer breitete sich schnell aus und ging auf ein Nachbargebäude über», berichtet ein Feuerwehrmann. In diesem zweiten Gebäude befinden sich etwa 20 Studentenwohnungen und eine Krippe. «Wir konnten den Raum zwischen den Gebäuden in der ersten halben Stunde nicht erreichen. Das hat den Einsatz erheblich erschwert», sagt Guy Bernar, «chef de la zone sud» der Rettungsdienste (CGDIS).

Besonders der dichte Rauch machte den Einsatzkräften zu schaffen. «Man kann nur sehr schwer atmen», sagt ein Retter. «Es waren wirklich große Flammen, die aus der Wohnung schlugen», ergänzt ein Augenzeuge im Gespräch mit L'essentiel. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner des Viertels gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aus Sicherheitsgründen wurde zudem der komplette Strom im betroffenen Gebiet abgeschaltet.

Der Einsatz lief am Montagabend noch. Das Feuer ist seit 16 Uhr aber unter Kontrolle. Gegen 19 Uhr waren auch die Straßen rund um die Rue du Canal wieder für den Verkehr freigegeben. 78 Feuerwehrleute aus neun Rettungszentren standen im Einsatz. Ein Helikopter war ebenfalls vor Ort, um einen Überblick zu gewährleisten. Verletzte gab es keine, versicherte Einsatzleiter Bernar.

Esch-Alzette rue du Canal a béid Richtungen Gefor duerch e Groussbrand, gespaart, méi kuerzfristeg Spären, kënneg Chauffeuren gin... — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 17. September 2018

[Brand an der rue du Canal/Esch #3] 20 mètres de toiture en feu. La Police évacue les occupants des habitations adjacentes. Nombreux renforts en route. Merci de laisser le passage libre aux pompiers #CGDIS pic.twitter.com/24RDVyvTyU — CGDIS (@CGDISlux) 17 septembre 2018

(L'essentiel)