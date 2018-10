Vier Fahrzeuge auf der A4 in Unfall verwickelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Autobahnkreuz Esch/Lankelz kam es am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Laut dem ACL waren drei Autos und ein Lkw in den Crash verwickelt. Zwei Spuren waren auf der A4 Richtung Stadt blockiert.

Der Stau reichte auf der A4 bis zum Kreisverkehr Raemerich und auf der A13 bis an den Tunnel Ehleringen zurück. Der ACL riet, das Gebiet zu umfahren. Gegen 9.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Es dauerte aber noch, bis sich der Verkehr normalisierte.

A4 Dräieck Esch Accident mat méi Gefierer, 2 Spure blockéiert, Stau, kënneg Chauffeuren gin gebieden d'Gebit groussréimeg... #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 5. Oktober 2018

(L'essentiel)