Polizei schnappt gewalttätigen Dealer in Esch

Die Polizei hat am Montag in Esch/Alzette einen mutmaßlichen Drogendealer nach einem bewaffneten Angriff auf eine andere Person verhaftet. Das teilt die Police Grand-Ducale am Montag mit. Demnach hatte der Mann sein Opfer mit Schlägen traktiert, mit einem Messer und auch verbal mit dem Tode bedroht. Das Opfer erlitt dabei nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Nach kurzer Fahndung konnten die Beamten den Tatverdächtigen in der Rue de l'Alzette dingfest machen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden 14 Kugeln mit verschiedenen Drogen, darunter Heroin und Kokain, Bargeld und zwei Mobiltelefone gefunden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich außerdem heraus, dass der Verdächtige sich illegal in Luxemburg aufhält. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Verhaftung des Mannes an. Die Drogen, das Bargeld und die Handys wurden beschlagnahmt.

(L'essentiel)