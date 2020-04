Streit auf offener Straße endet in Morddrohungen

Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag in der Rue Pierre Werner in Differdingen in Streit geraten. Dabei soll einer den anderen mit einer Schusswaffe bedroht und seinen Kontrahenten mit dem Tode bedroht haben.

Der Tatverdächtige konnte kurz darauf von einer Polizeistreife gestellt werden. Die Beamten suchen aktuell nach Zeugen, die den Tatverlauf bestätigen können. Insbesondere eine Frau, die mit einem Kinderwagen in der Nähe des Parks «La Chiers» spazieren ging, könnte wertvolle Informationen liefern.

Zeugen werden des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Differdingen zu melden oder sich telefonisch an 2445 3100 zu wenden.

(L'essentiel)