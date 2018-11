Polizei schnappt Einbrecher in Kirmesbude

Bei der Police Grand-Ducale ging in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr eine Meldung ein, dass zwei Personen «mit Holzteilen in der Hand», versuchten in einen Kirmeswagen auf der Place J.F. Kennedy in Petingen einzudringen. Wenig später meldete sich ein weiterer Zeuge, der beobachtet hatte, dass sie sich bereits im Innern des Fahrzeugs befinden.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie einen Mann und eine Frau am Tatort. Als der Mann die Flucht ergriff, sprang er aus der Bude und zog sich bei dem Manöver eine leichte Verletzung zu. Einer der Polizisten nahm die Verfolgung auf, während der andere die Frau dingfest machte. Sie hatte eine Tüte Schokolade bei sich.

Die Verfolgung des Mannes zog sich durch mehrere Straßen. Er konnte aber schließlich in der Route de Luxembourg gestellt werden. Die Einbrecher wurden zur Diensstelle gebracht, die Staatsanwaltschaft ordnete ihre Festnahme an.

(sw/L'essentiel)