Schon wieder klauen Unbekannte auf Baustellen

Unbekannte haben im Laufe der Nacht auf Dienstag einen Baustellencontainer in der route de Bascharage aufgebrochen und wichtige Vermessungsgeräte, darunter einen Rotationslaser sowie ein Nivelliergerät, entwendet.

Es ist nicht der erste Fall von Diebstählen auf Baustellen in der letzten Zeit im Großherzogtum. Ende Oktober wurden gleich mehrere Baustellen bestohlen. Betroffen waren die Baustellen in der Hauptstadt am Boulevard Pierre Frieden, an der Rue Marshall, der Rue Auguste Lumière, der Rue Heinrich Aigner sowie eine Baustelle in Erpeldingen.

Zu den gestohlenen Gegenständen zählten unter anderem zwei Verputzmaschinen mit Schläuchen und Pumpen, Baumaterial, zwei Flexmaschinen sowie rund 250 Liter Dieseltreibstoff. Dieser wurde von einem abgestellten Bagger abgepumpt.

Da die Gerätschaften alle ein erhebliches Gewicht besitzen, ging die Polizei in diesen Fällen von mehreren Tätern aus. Zeugen werden gebeten sich unter der Notrufnummer 113 zu melden.

(L'essentiel)