Mehrere Garagen brennen in Lasauvage

In einer Garagenanlage in der Rue Principale in Lasauvage ist am Montagmorgen gegen 6.25 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach konnte die Feuerwehr den Brand durch rasches Eingreifen schnell unter Kontrolle bringen.

Ein Auto, das in einer der Garagen abgestellt war, wurde durch die Flammen zerstört. Außerdem brannten zwei weitere Garagen samt Inhalt bei dem Brand aus. Die Garagen sind nicht an eine Wohnhaus angebaut, Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das teilt der CGDIS am Montag mit.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet, da derzeit Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehrleute vom CIS Sanem-Differdingen und aus Petingen.

In Lasauvage haben am Montagmorgen drei Garagen gebrannt. (Bild: CGDIS)

(L'essentiel)