Suff-​​Fahrer attackiert Polizei und Helfer

Ein Mann ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr mit seinem Wagen auf der N7 nahe der Ausfahrt Ettelbrück gegen eine Leitplanke gedonnert. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen hatten den Mann bereits auf der A7 entdeckte und die Beamten alarmiert. Er war in Richtung Norden unterwegs und durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein Trupp der Straßenbauverwaltung traf zuerst an der Unfallstelle ein und sicherte diese ab. Das Auto war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.

Die Straßenarbeiter mussten sich beleidigende Äußerungen des Mannes anhören, ehe die Polizei eintraf. Die Beamten stellten fest, dass der Mann am Steuer erheblich betrunken war. Seinen Führerschein zogen sie deshalb noch an Ort und Stelle ein. Wegen der beleidigenden Äußerungen gegenüber den Straßenarbeitern wurde zudem Anzeige gegen den Mann erstattet.

Der Betrunkene wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, aber auch dort konnte er sich nicht beruhigen. Nachdem er das Pflegepersonal und die Polizisten attackierte, musste er seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Außerdem erwartet ihn eine weitere Anzeige wegen Rebellion.

(L'essentiel)